مباحث زفتى تلقي القبض على شاب يروج فيديوهات مودة الأدهم

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تمكنت مباحث قسم شرطة زفتى من ضبط شاب، لقيامه بتسويق فيديوهات مودة الأدهم المتهمة في قضية بث فيديوهات تحث على الفسق مقابل مبالغ مالية عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عمرو خلف مأمور قسم شرطة زفتي بتمكن المقدم أحمد الصباحي وكيل البحث الجنائي والرائد أحمد رمزي رئيس مباحث قسم شرطة زفتى والنقيب عبد الحكيم درويش معاون مباحث القسم من ضبط المدعو ا.س ومقيم كفر عنان (١٨ عاما) لقيامه بتسويق ونشر وبث فيديوهات المدعوة مودة الأدهم بطلة فيديوهات "تيك توك"، مقابل مبالغ مالية عن طريق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ترحيله لقسم شرطة الساحل والتحفظ على هاتفه وجهاز لاب توب والعرض على نيابة الساحل التي أمرت بحجزه على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مودة الأدهم أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وتتضمن الاتهامات التي تواجهها مودة الأدهم، إنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد ضبطت الخميس 14 مايو المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها.

وكانت قد وردت معلومات إلى الإدارة بهروب المتهمة من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فراراً من المُلاحقة الأمنية.

ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة، فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية “MiFi” وحقيبة تحوي أغراضها.

ووجهت النيابة العامة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، على أن سيجري استكمال التحقيق معها.