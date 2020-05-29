لاعبو الزمالك يواصلون تدريباتهم المنزلية وفقا لتعليمات كارتيرون

واصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباتهم المنزلية اليومية، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يرسله الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق لكل اللاعبين.

وينتظر الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون، حسم مصير استئناف النشاط الكروي من عدمه مرة أخرى، بعد أن توقف بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويتضمن البرنامج التدريبي لكارتيرون، عدد من الفقرات المتنوعة، والتي يسعى من خلالها الزام اللاعبين بالحفاظ على لياقتهم البدنية ومعدل أوزانهم.

ويؤدي لاعبي الزمالك تدريباتهم في منازلهم، من خلال الاستعانة بأدوات الجيم، والركض، بالإضافة لمجموعة متنوعة من التدريبات البدنية.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو الجاري لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.