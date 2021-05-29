السعودية تصدر تعميما برفع قيود السفر للقادمين إليها من 11 دولة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، تعميما ينص على السماح بدخول المملكة للقادمين عبر المنافذ الجوية وإنهاء تعليق السفر للقادمين من 11 دولة، وهي الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن هذا يأتي إثر إعلان الجهات المختصة بناء على ما عرضته الجهات الصحية بشأن استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، وفاعلية السيطرة على جائحة فيروس كورونا في بعض هذه الدول.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

يذكر أن هيئة الطيران المدني السعودي تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.