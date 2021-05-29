أسامة ربيع: انتهينا من أزمة السفينة التي شحطت بالقناة خلال ساعة دون أن تتعطل حركة الملاحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إحدى السفن المارة بالقناة شحطت على جانب القناة القديمة، نتيجة حدوث عطل مفاجء، مشيرًا على أنها كانت تحمل حمولة بـ 146 ألف طن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن السفينة شحطت عند الكيلو 98 ما جعل القناة تتصرف بسرعة بتيسير الحركة لباقي السفن القادمة من خلفها عند الكيلو 95 والذي يوجد به تفريعة تؤدي إلى القناة القديمة.

وطمأن المواطنين بجاهزية القناة لمثل تلك الحوادث التي من الوارد وقوعها، خاصة وأن القناة يعبر بها ما يقرب من 13 ألف سفينة خلال العام الواحد، متابعًا: «انتهينا من المشكلة خلال ساعة».

وأكد تعامل القناة مع الحادث بسرعة وبحرفية شديدة، مع الحفاظ على عدم تعطل حركة الملاحة بالمجرى الملاحي، مشيرًا إلى جاهزية القناة بمعدات جديدة سواء معدات إنقاذ أو أوناش بارتفاعات كبيرة.