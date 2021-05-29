رئيس البرلمان الليبي يؤكد وقوفه مع وزارة الداخلية لفرض الأمن

أشاد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بالدور الذى تقوم وزارة الداخلية لحفظ الأمن، مؤكدا في الوقت نفسه وقوفه التام معها لفرض الأمن والقانون في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم حيث بحث اللقاء عدة مواضيع تهم وزارة الداخلية، حسبما نقلت قناة "ليبيا الحدث" الإخبارية اليوم السبت.

من جانبه، أطلع وكيل وزارة الداخلية، رئيس البرلمان على خطط الوزارة لإرساء الأمن بالإضافة إلى مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه عملها، مثمنا في الوقت نفسه مواقف صالح الداعمة للوزارة والمؤسسة الشرطية، فيما منح أقعيم درعا تكريما للمستشار صالح تقديرا لجهوده الداعمة للوزارة.