استشاري جراحات سمنة: عملية تحويل مسار المعدة الأفضل لأصحاب الأوزان الكبيرة

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل مسار المعدة تُعد الأفضل لأصحاب الأوزان الكبيرة التي تزيد عن 150 كيلوجرام، لأن هذه العملية تُقلل كمية الطعام بشكل كبير.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «صحتك بالدنيا» مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن عملية تحويل مسار المعدة تُقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة قد تصل لـ70%، خلاف أنها تُقلل من تناول الطعام بصورة فعالة، خلاف أنها عملية سهلة، وتحافظ على خفض الوزن على المدى البعيد.

وأوضح أن عملية تحويل المسار تعمل على إعادة الاتزان للجهاز الهضمي مرة أخرى، وتجرى من خلال المنظار بفتحات صغيرة، والإقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعية خلال يومين فقط.

وذكر أن عملية تحويل مسار المعدة تُخفض الوزن بصورة كبيرة جدًا، ولكن يجب تغيير نشاط الحياة بعد إجراء هذه العملية من خلال زيادة الحركة، معقبًا: «خفض الوزن يساعد على التنفس بشكل أفضل، خلاف أنه يساعد على سهولة الحركة إلى حد كبير».

وأشار إلى إماكنية منع الترهلات بعد إجراء العملية من خلال ممارسة الرياضة، وما تبقى من ترهلات له حلول أخرى، خاصة إذا كان المريض صغير السن، مضيفًا أن عملية تحويل المسار شهادة ميلاد جديدة، وتُحسن من الحالة الصحية المحبطة، التي تؤدي إلى تراكم الكثير من الأمراض، في حال الإصابة بالسمنة المرضية.

واستطرد أن عملية تحويل المسار تجرى من خلال فتحات صغيرة عن طريق المنظار، وهذا يُقلل زمن العملية إلى حد كبير، خلاف أن مريض السمنة يستطيع أن تتحسن حالته بعد أربع ساعات فقط، وخلال 12 ساعة يستطيع المريض الخروج من المستشفى، بعد الاطمئنان على حالته الصحية.



