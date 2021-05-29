تفاصيل مقتل زوجه علي يد زوجها بسبب خلافات بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الجمعة، جريمة قتل بشعة، حيث أقبل مقاول على طعن زوجته بسكين، داخل منزلهم بمنطقة السلام وسط مدينة الغردقة، بسبب خلافات بينهما وتركها غارقة في دمائها وسلم نفسه للشرطة.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه إخطارا من المقدم عصام العتيق رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بقيام مقاول بمنطقة شارع السلام بالغردقة، بطعن زوجته بسكين، ما أدى إلى مصرعها في الحال.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة، العقيد هيثم أبوالسعود، مفتش مباحث قسم ثان الغردقة، والمقدم عصام عتيق، رئيس مباحث القسم، والعثور على جثة الزوجة غارقة في دمائها، داخل منزل الزوجية بشارع السلام، فيما توصلت تحريات فريق بحث أشرف عليه العميد علاء صابر، رئيس مباحث المديرية، إلى أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها، ويعمل مقاول، وطعنها بسكين بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بإيداع الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وانتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.