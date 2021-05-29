رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يصل إلى الجزائر

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استقبل رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد مساء اليوم السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى الجزائرية.

وذكر البيان أن مراسم الاستقبال التي جرت بمطار هواري بومدين الدولي، حضرها وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ووزير التجارة كمال رزيق.

وافتتح اليوم السبت المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري بالعاصمة الجزائرية ، بمشاركة وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج، ومستشار رئيس الجمهورية الجزائري ووزيري التجارة والخارجية الجزائريين ، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن فعاليات المنتدى ستستمر لمدة ثلاثة أيام متضمنة لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والجزائرية وورش عمل، إضافة إلى مشاركة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في معرض «Sefax» التجاري.