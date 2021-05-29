خبير أثري: هيكل سليمان أسطورة ليس لها أساس أثري أو ديني أو تاريخي

قال خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء في وزارة السياحة والآثار، إن ما يسمى بهيكل سليمان هى أسطورة ليس لها أى أساس أثرى أو دينى أو تاريخى.

وأضاف ريحان، لـ«الشروق»، أن ما ذكره اليهود أن نبي الله سليمان بنى هيكلًا وثنيًا مقصود به مكان لحفظ تابوت العهد، وأن هذا الهيكل يزخر بالرموز الوثنية والأساطير الخاصة بعبادة الآلهة الكنعانية، وأن نبى الله سليمان بنى الهيكل لإله اليهود يهوه أو ياهو، وهذا يعنى أن الهيكل بنى لحفظ تابوت العهد فإذا أثبتنا أن تابوت العهد لا وجود له فى عهد نبى الله سليمان، إذًا فلا حاجة لبناء الهيكل من الأصل.

ويدّعى اليهود أن نبى الله سليمان كان يعبد إله غير الذى كان يعبده باقى الأنبياء وهو ياهو إله بنى إسرائيل وأنه كان من عبدة الأوثان لأنه بنى معبدًا يزخر بالرموز الوثنية فإذا أثبتنا أن نبى الله سليمان لم يكن من عبدة الأوثان وكان يعبد الله رب العالمين كسائر الأنبياء فهذا يعنى أنه لا حاجة لبناء هيكل ضخم كما وصفه اليهود لإله اليهود يهوه.

وأوضح أن تابوت العهد هو صندوق مصنوع من خشب السنط أودع به لوحى الشهادة اللذان نقشت عليهما الشريعة وتلقاها نبى الله موسى عليه السلام على الجبل الشهير باسمه بالوادى المقدس طوى "منطقة سانت كاترين حاليًا"، وكان بنى إسرائيل يحملونه معهم أينما ذهبوا.

كما جاء فى كتاب (ترنيمة الملوك) وهو كتاب إثيوبى كتبه الحاخام الإثيوبى (نيبوز جيز إسحق) فى القرن 14م، أن منليك بن سيدنا سليمان من بلقيس ملكة سبأ سرق تابوت العهد من أبيه أثناء بناء الهيكل وهرب به إلى الحبشة، وأن الهيكل لا يعنى أى شئ بدون تابوت العهد وأن الحفائر تحت المسجد الأقصى للتوصل للهيكل ستبوء بالفشل وستهدم المسجد.

وأشار ريحان إلى أن تابوت العهد ذكر فى القرآن الكريم أيام أول ملك لبنى إسرائيل وهو طالوت (الذى تذكره التوراة باسم شاؤل)، وكانت حدود مملكة طالوت خارج مدينة القدس حيث أقاموا أول معبد لهم فى مدينة جبعون وكان اليبوسيون العرب ما يزالون يحكموا مدينة القدس إذًا فلا وجود لتابوت العهد بعد ذلك التاريخ والاحتمال الأكبر أنه فقد منهم فى أحد الحروب لأنهم لم يحافظوا على ما جاء فى وحى الشهادة، وبالتالى فلا وجود لتابوت العهد فى عهد نبى الله سليمان.

وأردف أنه لو افترضنا جدلاً أن تابوت العهد كان موجودًا أثناء البناء ثم سرق منه، فلماذا يكمل البناء؟ ولأى غرض سيبنيه بهذه الفخامة؟ ولقد ذكر فى القرآن الكريم ملك نبي الله سليمان وليس من بينه هيكل وثنى ولقد شاهدت بلقيس ملكة سبأ ملك نبى الله سليمان، وعندما تأكدت أنه نبى الله أتاه الملك والعلم والنبوة وليس فقط كسائر الملوك، آمنت وأسلمت لله رب العالمين وليس لياهو إله بنى إسرائيل، والذى يدّعى اليهود أن نبى الله سليمان كان يعبده.

وتابع ريحان أن نبى الله سليمان كان له محراب يتعبد فيه، وقد جاء فى سورة سبأ آية 13 (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُور)، وأن كلمة محاريب فى الآية الكريمة وهى جمع محراب تعنى مكان صغير للعبادة فقد كان نبى الله ذكريا يتعبد فى محراب صغير (فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ) آل عمران 39، وكانت السيدة مريم العذراء تتعبد فى محراب صغير (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا) آل عمران 37، وكان لنبى الله داود محرابًا له سور، حيث كان يخصص بعض الوقت لتصريف شئون الملك والقضاء بين الناس والبعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل الزبور، وكان إذا دخل المحراب للعبادة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس.

وأكد أن نبى الله سليمان كان له محراب صغير يتعبد فيه ولما كانت مملكته واسعة فكان له عدة محاريب يتعبد فيها أينما وجد لله رب العالمين ولا علاقة له بهيكل يزخر بالرموز الوثنية لإله بنى إسرائيل، واليهود أنفسهم لم يتّبعوا دين نبى الله سليمان وهو عبادة الله الواحد رب العالمين بل اتّبعوا طرق السحر التى كانت تحدثهم بها الشياطين فى عهد نبى الله سليمان ولقد برّأ الله نبيه سليمان بأنه لم يكن ساحرًا ولا كفر بتعلمه السحر بل الله سخّر له الجن لخدمته ولكن الشياطين بدأت فى تعليم الناس السحر فاتبعهم اليهود فهل يعقل أن يبنى لهم هيكل خاص بالإله يهوه؟