محمد الباز: الشعب مقتنع أن حل أي أزمة يكمن في يد الرئيس

أكّد الإعلامي محمد الباز أن هناك حالة من العفوية تسود على لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطنين خلال جولاته الميدانية والتفقدية التي وصفها بـ"غير المرتبة"، مرجعًا هذه العفوية إلى قناعة الشعب أن حل كل أزمة يكمن في يد الرئيس.

وخلال برنامجه "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، قال الباز إن جولة الرئيس اليوم التفقدية على مشروعات محاور وطرق شرق القاهرة تضمنت لقائه مع المواطنين، بينهم سيدة تعاني من عدة أمراض وتخضع لعلاج كيماوي، معتبرًا أن هذا اللقاء "مهم للغاية".

وأضاف: "هذه الواقعة تجعلنا نضع أيدينا على المفاتيح الأساسية للشخصية المصرية البسيطة، وهي لقاء مواطن بسيط بشكل مفاجئ مع رئيس الجمهورية، ومثل هذه اللقاءات تتم بعفوية شديدة للغاية".

وأوضح الباز أن هذه العفوية تعود إلى قناعة المواطن المصري رغم تعقيدات مؤسسات الدولة بأن حل أي أزمة تكون في يد الرئيس بشكل مباشر، مستشهدًا بأن السيدة التي التقاها السيسي خلال جولته طلبت أشياء وصفها بـ"البسيطة"، مثل الحصول على الدواء وتوفير ثمن الإيجار.

وأشار إلى أن المصريين الذين يعانون من أزمات وإحباط ولديهم الكثير من الشكاوى دائمًا ما تكون مطالبهم بسيطة للغاية، مرجعًا ذلك إلى "طيبة" الشعب المصري، وفق تعبيره.

وأشاد الباز بـ"طول بال" الرئيس السيسي في تعامله مع هذه السيدة باعتبار أن هذا الأمر يقع في نطاق مسؤوليته أمام نفسه وأمام الله.

وكان الرئيس السيسي قد أجرى يوم الجمعة، جولة تفقدية على أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

