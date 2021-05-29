 إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

أ ش أ
نشر في: السبت 29 مايو 2021 - 4:17 م | آخر تحديث: السبت 29 مايو 2021 - 4:17 م

أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة منددة باستيلاء المستوطنين على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم شمال بلدة نعلين غرب رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة وأطلقت الرصاص الحي باتجاهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي وقت لاحق، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيس للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

يذكر أن مجموعة من المستوطنين تحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم، وقامت ببناء "بركسات" فيها.


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