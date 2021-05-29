أستاذ علم اجتماع: جماعات الإسلام السياسي كافحت بشدة للتخلص من التراث الشعبي

قال الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن حركات الإسلام السياسي على مدار السنوات الأربعين الماضية كانت تكافح بشدة من أجل التخلص من التراث الشعبي على مستوى كافة الدول العربية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث العرب" على شاشة "سكاي نيوز"، اليوم السبت: "التراث الشعبي يستجيب لحياة الإنسان، ويستجيب لأي بيئة، ويلبي تطلعات الناس في كل مكان، لكن حركات الإسلام السياسي كانت تريد مقاييس موحدة في العقيدة، ومن هنا تمت مقاومة أشياء كثيرة داخل هذا التراث".

وتابع المصري أن الدين يلعب دورًا كبيرًا في مجال المعتقدات الشعبية باعتباره سلطة مرجعية، لافتًا إلى أن هناك تداخلًا ملحوظًا بين الدين والتراث.

وتابع: "للأسف، حركة الاهتمام بالتراث الشعبي المصري والعربي التي امتدت على مدار أكثر من نصف قرن كانت دائمًا تفصل بين الدين والتراث على الرغم من التداخل الكبير بينهما".

وأشار إلى أن هذا التداخل يمنح للتراث قوة كبيرة في الانتشار، ويسمح أيضًا للتراث الديني بأن تكون له قاعدة لدى الناس، مشيرًا إلى أن هناك جوانب من التراث الديني مرفوضة في التراث الشعبي.

وأكمل: "التراث يتحدث عن القداسة في الأولياء والأضرحة ورغم ذلك نجد الدين الرسمي النصوصي يقول لا للأضرحة وأنها وثنية ويجب التخلي عنها.. هذه نظرة فوقية كبيرة".