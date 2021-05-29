 دومينيك كوهر يعلن استمراره في ماينز الألماني الموسم المقبل - بوابة الشروق
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دومينيك كوهر يعلن استمراره في ماينز الألماني الموسم المقبل

د ب أ
نشر في: السبت 29 مايو 2021 - 2:28 م | آخر تحديث: السبت 29 مايو 2021 - 2:28 م

أعلن ناديا ماينز وآينتراخت فرانكفورت الألمانيان لكرة القدم اليوم السبت أن لاعب خط الوسط دومينيك كوهر سيستمر ضمن صفوف ماينز على سبيل الإعارة من آينتراخت لموسم آخر.

وكان كوهر قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت قادما من باير ليفركوزن عام 2019، ويستمر عقده مع آينتراخت حتى 2024 .

وانضم الألماني كوهر /27 عاما/ إلى ماينز في يناير الماضي وشارك في 17 مباراة مع الفريق وقد ساعده في تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وقال بو سفنسون المدير الفني لماينز في بيان :"دومينيك يشكل عامل استقرار في أدائنا، وذلك من خلال تدخلاته وقوته في اللعب."

وأضاف :"من خلال حضوره كلاعب قيادي ذو خبرة وتنافسية على الملعب ومن خلال شخصيته، يستطيع زملاؤه الاعتماد عليه."


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