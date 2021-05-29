قال حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قرار الشركة بطرح أسهمها في البورصة جاء نتيجة الرغبة في توسيع الاستثمار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، إن التوجه نحو توسيع دائرة الاستثمار أمر استلزم ضرورة إجراءات تغييرات في الهيكل التشغيلي والإداري، موضحًا أن الشركة تتبع مسار الإفصاح بكل شيء فيما يخص مجريات العمل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التعاون من النقابات الإعلامية والصحفية، وأنه سيتم توقيع اتفاقيات مشتركة لتطوير العمل، مشددًا على أن هذا التوجه لا يعني أن الشركة ستحل محل هذه النقابات.

وأوضح صالح أن قرار الشركة بإنشاء صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام يستهدف مساعدة كافة العاملين بمجال الإعلام، لافتًا إلى مساعي الشركة لتطوير آليات العمل في الحقل الإعلامي بشكل كامل خلال الفترات المقبلة.

في سياق آخر، كشف صالح أن الشركة تعمل منذ فترة طويلة على قناة إخبارية عالمية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق القناة قريبًا، لكنّه لم يذكر موعد إطلاقها بشكل محدد.

وفيما أكد صالح أن منافسة القنوات الإقليمية تمثل أمرًا صعبًا، إلا أنه أوضح أنه سيتم في القناة الجديدة استخدام تكنيكات مميزة ومختلفة لم يتم استخدامها في مصر من قبل، كاشفًا عن التعاون مع استشاريين عالميين من أجل الظهور بالقناة في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت الشركة المتحدة مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير سمير غانم، تلى ذلك عرض فيلم مدته 20 دقيقة يستعرض التطوير الذي شهدته الشركة المتحدة منذ عام 2016 وحتى الآن.

وشهد المؤتمر إعلان استراتيجية التطوير المستمر بالمجموعة، واستعراض قائمة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطن المصري من خلال كبريات الصحف والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية وشركات صناعة المحتوى التابعة للمتحدة.