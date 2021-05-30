رئيس مجلس الأعيان الأردني: مصر هي عنوان الاستقرار في الشرق الأوسط

وصف رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز، العلاقات المصرية الأردنية بأنها "تاريخية"، مشيرا إلى أن الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي تجمعهما علاقة "أخوية مبنية على المحبة والاحترام المتبادل".

وأكد الفايز - في اتصال هاتفي خلال لقاء سفير الأردن لدى القاهرة على قناة "النيل للأخبار" مساء اليوم السبت، أن مصر هي عنوان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لما لها من ثقل سياسي واقتصادي، لافتا إلى أنها العمق الاستراتيجي للأردن، كما أن الأردن هو العمق الاستراتيجي لمصر.

وتابع قائلا "إن هناك تحالفا بين مصر والعراق والأردن ويجب أن نعمل على ضم عدد كبير من الدول لهذا التحالف لأن قوتنا هي وحدتنا السياسية والاقتصادية".

ونوه إلى أن مصر لديها موارد بشرية وكوادر سياسية، علاوة على تمتع دول الخليج العربي بقوة اقتصادية، فضلا عن موقع الأردن الاستراتيجي، وكذلك العراق.

وشدد على أن التدخلات في سوريا تؤدي إلى عدم الاستقرار؛ مما يؤثر على الدول الأخرى المجاورة ونحن نسعى لاستقرار المنطقة بإنهاء الحروب الأهلية والنظر للوحدة.

ومضى يقول إن "ثقافتنا تختلف عن ثقافة الغرب، ويجب النظر إلى التنمية السياسية في أن يكون هناك انتخابات تسفر عن وجود برلمان قوي وتنمية الأحزاب السياسية، وعلى المستوى الاقتصادي أيضا".

واعتبر أن الأردن يواجه مشاكل اقتصادية وتحديات كبيرة بسبب وجود نسبة عالية من البطالة؛ على خلفية الوضع الإقليمي السيئ؛ ولابد من تطوير حياتنا السياسية والاقتصادية .