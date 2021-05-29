جمال العدل: الشركة المتحدة نظمت سوق الدراما في مصر ووضعت سقفا لأجور النجوم

قال المنتج جمال العدل، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظمت سوق الدراما في مصر، وقضت على مشاكل عديدة كانت موجودة من قبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لها الريادة دائمًا في الدراما عربيا وأفريقيا.

وأكد جمال العدل، أن الشركة المتحدة وضعت سقفًا لأجور النجوم، نافيًا أن يكون هناك خلاف أو تناحر بين الشركة المتحدة وغيرها من شركات الإنتاج الفني.

وأشار إلى أن أي تغيير يحدث لابد أن يكون له أخطاء، معربا عن تفاؤله بتغيير مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف جمال العدل، أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد سوف يكمل مع ما بدأه تامر مرسي الذي يستحق الشكر.

