كيت ميدلتون تتلقى جرعتها الأولى من لقاح مضاد لكورونا

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تلقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون جرعتها الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 لتحذو بهذا حذو زوجها الذي تلقى جرعة أوائل الشهر الجاري.

ونشر حساب قصر كينجستون على تويتر عصر اليوم السبت صورة لكيت وهي تتلقى حقنة اللقاح أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وفي رسالة مرفقة بالرسالة قالت الدوقة: "تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 في متحف العلوم بلندن".

وقالت: "أنا ممتنة للغاية للجميع الذين يقومون بدور في عمليات التلقيح ، شكرا لكل ما تفعلونه".

ويأتي هذا بعدما تلقى دوق كامبريدج جرعته الأولى على يد أحد العاملين في جهاز الصحة الوطني في متحف العلوم أوائل الشهر الجاري.