أوقاف الشرقية تنفي واقعة اعتداء إمام مسجد على مدير سابق أثناء صلاة الجمعة في ههيا

نفت مديرية الأوقاف بالشرقية، واقعة اعتداء إمام مسجد عزبة أبو سلامة، التابعة لمركز ومدينة ههيا، بالضرب على مدير سابق ومنعه من صعود المنبر، اليوم الجمعة، لإلقاء الخطبة.

وأكدت المديرية، في بيان لها، منذ قليل، أن أن ما حدث أن مدير الإدارة السابق، الشيخ وائل محمد رضوان، كان متواجدًا بالمسجد المذكور ساعة صلاة الجمعة؛ ليؤدي واجب عُرس لأحد الزملاء على المعاش في فرح نجله بعد صلاة الجمعة بمنزله، وأن إمام المسجد أدى خطبة الجمعة بنفسه بالمسجد وبعد الانتهاء من الصلاة حدثت بعض المشادات بين بعض الأهالي وإمام المسجد، وذلك لرغبتهم في الاستماع للخطبة من المدير السابق.

وأوضح البيان، أنه تم حل المشكلة ولا توجد أية خلافات بين غمام المسجد ومديره السابق.