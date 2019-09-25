علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة السيدة المسنة التي قابلت الرئيس السيسي أمس والتي طلبت منه حلًا لمشكلاتها التي تعاني منها والخاصة بالصحة والسكن والدخل، قائلًا: «الست دي نموذج لمشكلات مصر».

وقال وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، إن المواطن المصري يعاني الكثير من المشكلات التي يريد حلها، متابعًا: «أي حد يحكم البلد دي هو مطالب بشكل أو بآخر أن يخفف آلام الشعب».

وأضاف أن وزارة الصحة تواصلت مع السيدة لترسل لها سيارة إسعاف وطبيب لتلبية مطالبها، موضحًا أن هناك الكثيرين ممن يعانون من مشكلات متراكمة منذ عشرات السنوات.

وذكر أن الدولة بها هموم كثيرة تتطلب عملًا كثيرًا، معربًا عن أمله في تطور قطاعات الصحة والتعليم والرعاية بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات المقبلة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وأثناء الجولة التقى الرئيس السيسى بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم، وتوجه عدد من السيدات لله بالدعاء للرئيس.

وقالت مواطنة للرئيس:«أنا عندى 63 سنة وعاوزه أركّب عدسة فى عيني»، ليرد عليها الرئيس قائلًا:«عيني»، كما تابعت السيدة للرئيس:« في قدمي 25 مسمارًا ولم أخذ عربية المعاقين وعليا إيجار للشقة»، فرد عليها الرئيس قائلا: «حاضر»، كما طلبت السيدة التقاط صورة تذكارية مع الرئيس.

