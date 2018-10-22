 ضبط زوجين طردا أولادهما في الشارع بأوسيم - بوابة الشروق
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ضبط زوجين طردا أولادهما في الشارع بأوسيم

مصطفى أمير
نشر في: السبت 29 مايو 2021 - 9:08 ص | آخر تحديث: السبت 29 مايو 2021 - 9:08 ص

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو انتشر تحت عنوان "رجل وزوجته يطردان أبنائهما الخمسة بأوسيم".

 

بالفحص أمكن تحديد الأسرة المعنية، وتبين أنهم عامل رخام، وربة منزل، وأولادهم الخمسة من أوسيم بالجيزة.

 

كما تبين وجود خلافات زوجية بين الزوجين، قام على إثرها الزوج بطرد زوجته من مسكن الزوجية فتوجهت إلى مسكن أهلها، وعقب ذلك طرد أولاده إلى مسكن أهل الزوجة، إلا إنها رفضت استقبالهم وطلبت منهم العودة إلى والدهم ولم يجد الأطفال مأوى لدى والديهم فاستضافهم الجيران.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الزوجين، وأيدا ما جاء بالفحص وتم تسليم الأطفال إلى جدتهم للأم وأخد تعهد عليها بحسن رعايتهم.

 


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