ألمانيا تعتزم فرض ضوابط صارمة في مراكز فحص كورونا وسط مزاعم احتيال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم السبت، إن ألمانيا ستفرض ضوابط أشد صرامة على مراكز إجراء فحوص كورونا بعد تقارير إعلامية محلية تتهم بعض المراكز بالتزوير المحاسبي.

وكتب شبان في تغريدة: "سيتم إجراء المزيد من عمليات المراجعة العشوائية. الإجراءات العملية أمر ضروري في هذه الأيام. أولئك الذين يستغلون هذا الأمر ينبغي عدم السماح لهم بذلك".

وتمنح ألمانيا لمواطنيها فحصا مجانيا للكشف عن فيروس كورونا أسبوعيا، في حين توفر عدة ولايات اتحادية فحصا مجانيا في اليوم.

وتدفع الولاية 18 يورو (21.94 دولار) للفحص، فيما نشأت الكثير من المراكز الخاصة للفحص في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليومية ومحطة "إيه.آر.دي" في الأيام القليلة الماضية أن بعض مراكز الفحص تطلب مقابل فحوص أكبر من عدد الفحوص التي أجرتها بالفعل.

وفتح مدعون في مدينة بوخوم تحقيقا في نشاط أحد المراكز في أعقاب التقارير، وفقاً لوكالة "رويترز".