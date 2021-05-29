﻿﻿لوفتهانزا تعلن استمرار رحلاتها إلى موسكو وسانت بطرسبرج

أعلنت شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية أنها مستمرة فى حيازة وتنفيذ تصاريح لتسيير عدة رحلات أسبوعية إلى موسكو وسانت بطرسبرج ، بعد أن ألغت شركتا طيران أوروبيتان على الأقل تسيير رحلات إلى هاتين الوجهتين عندما رفضت سلطات الطيران الروسية الإذن بإجراء تغييرات على مسارات الرحلات لتجنب التحليق فوق بيلاروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن متحدثة باسم شركة لوفتهانزا قولها إن الشركة تقوم بتسيير سبع رحلات أسبوعية إلى موسكو وأربع إلى سان بطرسبرج .

وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن فى بيان قبل أيام إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلاروسية كما طلب من شركات الطيران الأوروبية تجنّب المجال الجوي لبيلاروس. ويأتى ذلك فى أعقاب إجبار السلطات فى بيلاروس لطائرة مدنية تقل أحد المعارضين البيلاروسيين على تغيير مسارها والهبوط فى مينسك عاصمة بيلاروس لتلقى القبض على المعارض . وكانت الطائرة فى رحلة بين أثينا وفيلنيوس وهما عاصمتي اثنتين من دول الاتحاد الأوروبي .

واستأنفت شركة الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى موسكو بعد ثلاثة أيام من التوقف ، وفقا لموقع مطار شارل ديجول ، في حين قررت شركة الخطوط الجوية النمساوية إلغاء رحلة من فيينا هذا الأسبوع بعد رفض السلطات الروسية تعديلات على مسار رحلتها.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن السلطات الروسية أعطت الإذن لشركة الخطوط الجوية النمساوية أمس الجمعة بتسيير رحلتها فى طريق بديل من فيينا إلى موسكو .