رئيس لجنة الأمراض غير السارية: نصف وفيات كورونا من ذوي الأمراض المزمنة

الحفناوي: علاج الأمراض المزمنة خلال فترة الاصابة بكورونا يقلل من حدوث مضاعفات

الحفناوي: جميع اللقاحات المتوفرة آمنة لذوي الأمراض المزمنة

الحفناوي: 75% من الشعب المصري يعاني من زيادة الوزن أو السمنة

قال الدكتور هشام حفناوي رئيس الجنة القومية للأمراض غير السارية-غير المعدية، المزمنة-، إن اللجنة لاحظت أن أكثر من نصف الوفيات من فيروس كورونا المستجد تكون من مرضى الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والكلى، وهذه النسبة مرتفعة جدا، ولذلك فإن اللجنة اجتمعت مع اللجنة العلمية لكورونا، وتم وضع بروتوكول خاص بهذه الفئة من المرضى عند إصابتهم بالفيروس، ويحدد البروتوكول العلاج الخاص بكل حالة سواء كان العلاج في المنزل أو المستشفى.

وأشار حفناوي –في تصريحات خاصة لـ"الشروق"- إلى الاتفاق على أن جميع مسئولي مستشفيات العزل سيكون لديهم قائمة بأرقام استشاريين في مجال الأمراض غير السارية –المزمنة-، يمكنهم الرجوع إليهم واستشارتهم في الحالات التي تصل اليهم، لأنه إذا تم علاج الأمراض المزمنة بطريقة صحيحة خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا يساعد ذلك على تقليل المضاعفات، وعدم الحاجة للرعاية المركزة أو جهاز تنفس صناعي.

وأكد الحفناوي، أن فيروس كورونا مرض مناعي، فلابد لذوي الأمراض المزمنة من المتابعة المستمرة مع الأطباء، وضبط السكر والضغط وتلقي العلاج بشكل منتظم، والاكتشاف المبكر لمضاعفات الأمراض المزمنة، لأن جميع هذه الأشياء تساعد على تقوية المناعة، وبالتالي فإن الإصابة بفيروس كورونا مع وجود مناعة، سيكون أقل خطرا على هذه الفئات، لافتا إلى ضرورة اتباع أيضا الإجراءات الاحترازية الاعتيادية للوقاية من الفيروس مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي غيرها من الإجراءات.

وأشار الحفناوي إلى ضرورة أخذ لقاح فيروس كورونا لذوي الأمراض المزمنة، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد لقاح بعينه لهذه الفئات من الأمراض، ولكن أي لقاح متاح يمكن أخذه، وبالنسبة لمضاعفات اللقاح فإنها بسيطة للغاية لا تمثل أي مشكلة.

وتابع الحنفاوي، أنه طالما لم يوجد أي دراسات علمية تثبت وجود مخاطر على كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، من لقاح استرازنيكا، فإنه يتم التطعيم به وعدم القلق منه، لأن هذا اللقاح أقرته منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية والعديد من دول العالم أقرته وطعمت به شعوبها.

وأكد الحفناوي أن لقاح "سينوفاك" الصيني الذي سيتم تصنيعه في مصر، سيكون آمن تماما للتطعيم، لأن إقرار تصنيعه يدل على الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بمأمونيته، والدولة لن توفر أو تصنع أي لقاح غير آمن للمواطنين.

وقال الحفناوي إن أكبر هدية من رئيس الجمهورية للمواطنين، كانت حملة "100 مليون صحة"، لأن هذه الحملة تهدف للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، ففي هذه الحملة تم التحليل ل 50 مليون مواطن للكشف المبكر عن السكر، والتوجيه بالمتابعة للمواطنين وتقديم العلاج المجاني لهم.

وكشف الحفناوي أن معدل الاصابة بالأمراض غير السارية -المزمنة – شبه متساوي بين الذكور والإناث، ولكنه يميل ناحية الإناث، ذاكرا أن إصابة السكر بين الأطفال تمثل واحد في الألف، وهذه النسبة ترجع إلى العادات الغذائية غير الصحية للأطفال، لأن الأطفال اعتادوا على الوجبات السريعة وشرب المياه الغازية وعدم ممارسة الرياضة.

وأكد الحفناوي أن 25% فقط من الشعب المصري فوق 18 عاما وزنهم طبيعي، بينما هناك 75% من الشعب ما بين زيادة الوزن والسمنة، مضيفا أن السمنة هي المفتاح السحري للإصابة بأمراض القلب والسكر والكلى، وبالتالي لابد من مكافحة السمنة والحث على ممارسة الرياضة لجميع فئات الشعب.