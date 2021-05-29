700 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان

أعلنت وزارة المالية السودانية، أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ناقش مع القائم بالأعمال الأمريكي في السودان آمبر باسكيتي، الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الفترة الانتقالية، والذي يقدر بـ 700 مليون دولار.



وذكرت وزارة المالية السودانية - في بيان اليوم السبت - أن هذا الدعم سيتم صرفه في عدد من البرامج، أبرزها دعم اتفاقية جوبا للسلام ودعم الانتخابات.



وأشاد إبراهيم بالموقف الجاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في دعم السلام بالسودان، مما يخلق تغييرا حقيقيا وملموسا يشعر به المواطن السوداني، ويسهم في استقراره خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب وخلق عدد من الوظائف للشباب وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية في كل الولايات.