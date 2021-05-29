محافظة مطروح تبحث تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وجه السكرتير العام لمحافظة مطروح لجميع مراكز المدن، بتصنيف طلبات التصالح وفقاً لنوع المخالفة، وإخطار الأمانة الفنية بكل مركز، لجنة البت الفنى بالطلبات، والتنسيق مع نقابة المهندسين لإنشاء لجنة ثانية بنطاق مجلس مدينة مطروح، بالإضافة إلى اللجنة الموجودة حالياً لتكون إحداهما مسئولة عن طلبات شرق المدينة والأخرى عن بحث طلبات غرب المدينة ليصبح إجمالى اللجان على مستوى المحافظة 5 لجان.

جاء ذلك خلال إجتماعا عقده السكرتير العام بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى الإدارات الهندسية، وممثلى نقابة المهندسين بمطروح؛ لمناقشة جهود الإسراع فى إجراءات بحث وإنهاء طلبات التصالح على مستوى مدن المحافظة.

كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين لموافاة المحافظة بالمخطط الزمنى لأعمال اللجنة لتوفير كافة سبل الدعم لهم وعمل تفرغ لمهندسى النقابة العاملين بجهات حكومية لسرعة النهو، مع توفير جهاز حاسب آلى للجنة الموجودة بمجلس مدينة مطروح، وتكليف فريق عمل من المحافظة لمتابعة ما يتم فى ملف بحث طلبات التصالح بشكل يومى وتذليل كافة العقبات.