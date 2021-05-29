مصرع طالب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة نارية بسور كوبري في الدقهلية

لقي طالب مصرعه وأصيب اثنان آخران بكدمات وكسور ونزيف، إثر حادث تصادم دراجة نارية بسور كوبري "البدالة" في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ نتيجة السرعة الزائدة لقائد الدراجة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول كل من: "أحمد محمد حسن أحمد، 18 سنة، طالب، جثة هامدة، ومحمد السعيد محمد المتولي، 18سنة، طالب، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم ويقيمان قرية طماي الزهايرة، دائرة مركز السنبلاوين، والسيد عبدالله محمد، 18 سنة، حداد، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم ومقيم منطقة الحوال بندر السنبلاوين -إدعاء حادث طريق-".

وبانتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء استقلال المذكورين دراجة نارية -بدون لوحات معدنية- قيادة الثاني قادمين من مدينة جمصة متوجهين لمحل إقامتهم وحال سيرهم من أعلى كوبري "البدالة" دائرة المركز؛ ونتيجة لسرعة الزائدة اختل مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية؛ مما أدى إلى اصطدامه بسور الكوبري وانقلابه على جانب الطريق ووفاة الأول وإصابة الثاني والثالث.

وبسؤال والد المتوفي المدعو "محمد حسن أحمد حسن"، 50 سنة، مدرس، ومقيم قريةطماي الزهايرة، دائرة مركز السنبلاوين، أید مضمون الفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة حادث طريق ،ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/11211 جنح مركز المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.