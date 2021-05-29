الجماهير تواصل التوافد على البرتغال لحضور نهائي دوري الأبطال

يستمر وصول 12 ألف مشجع إنجليزي سيشاهدون من مدرجات ملعب الدراجاو في بورتو، مساء اليوم، نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي، إلى مطار المدينة البرتغالية، وسط إجراءات أمنية مشددة، لحين الانتهاء من وصول 80 رحلة جوية مقررة.

ومنذ الصباح، تهبط طائرات قادمة من مانشستر ولندن في مطار بورتو (سا كارنيرو)، ومنه يتم نقل المشجعين على دفعات مقسمين حسب الانتماء، تجنبا لاختلاط جماهير الناديين.

ويجري نقل مشجعي الفريقين إلى منطقتين مختلفتين، حيث سيبقون منفصلين لحين اكتمال عدد الجماهير المنتظر وصوله، ثم نقل الجميع إلى الملعب.

وخلال رحلات الطيران الأولى التي هبطت اليوم، لم تحدث أي مشكلات من جانب المشجعين، وساد الهدوء مطار سا كارنيرو.

وحدثت أبرز المشكلات الليلة الماضية في مناطق لا ريبييرا بالقرب من نهر دويرو، حيث تجمع المئات من المشجعين دون كمامات أو الحفاظ على مسافات فيما بينهم، وسط غناء وهتافات.

وفجرا بدأ المشجعون يغادرون تدريجيا مناطق الاحتفال، ويعودون إلى فنادقهم.

وتقام مباراة نهائي التشامبيونزليج في حضور جماهير، وخصصت 33% من سعة الملعب للجمهور الإنجليزي.