 إطلاق سراح 14 طالبا بنيجيريا اختطفهم مسلحون الشهر الماضي - بوابة الشروق
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إطلاق سراح 14 طالبا بنيجيريا اختطفهم مسلحون الشهر الماضي

أ ش أ
نشر في: السبت 29 مايو 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: السبت 29 مايو 2021 - 9:54 م

قالت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، إن مسلحين أطلقوا سراح 14 طالبا اختطفوهم الشهر الماضي بعد مهاجمتهم لجامعتهم شمالي نيجيريا.

وأوضحت القناة أن الجماعات المسلحة في نيجيريا هاجمت خلال الأشهر القليلة الماضية مراراً مدارس وجامعات شمال غربي البلاد واختطفوا في هذه الهجمات أكثر من 700 طالب منذ ديسمبر الماضي مطالبين بالفدية إزاء إطلاق سراحهم.

وهاجم مسلحون جامعة "جرين فيلد" شمالي غربي ولاية كادونا النيجيرية يوم 20 أبريل الماضي، حيث قتلوا شخصاً خلال الهجوم وأعدموا خمسة آخرين في وقت لاحق.

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