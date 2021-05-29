«مصر الجديدة» تستهدف تطوير أول مشروعاتها العمرانية فى نيو هليوبوليس خلال الربع الأول من 2022

تترقب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير موافقة أحد البنوك للحصول على حوالة حق بقيمة 671 مليون جنيه، توجه حصيلتها لتمويل مشروعات المرافق بمشروعات الشركة المختلفة تبعا لتصريحات تامر ناصر العضو المنتدب للشركة.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على تمويل بقيمة 286 مليون جنيه عن طريق حوالة الحق من احد البنوك.

وعن امكانية حصول الشركة على قروض مصرفية، قال ناصر إن الشركة لا تخطط فى الوقت الحالى الحصول على اية تمويلات من البنوك وتعتمد فقد على آلية «حوالات الحق» للحصول على السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التى تنفذها.

«تبلغ الديون المستحقة على الشركة لصالح البنوك ما يزيد على 2 مليار جنيه، ما بين قروض وتسهيلات وايجار تمويلى» ــ تبعا لتصريحات ناصر، مؤكدا على التزام الشركة بسداد الاقساط البنكية المستحقة عليها فى مواعيدها وعدم الحاجة لقروض جديدة فى الوقت الحالى.

فى سياق متصل تعتزم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، تطوير اول مشروع عمرانى متكامل خلال الربع الأول من عام 2022 بمدينة هليوبوليس الجديدة، تبعا لتصريحات العضو المنتدب للشركة.

اضاف ناصر لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان تحديد مساحة المشروع المستهدف ان تطوره الشركة سيكون فى ضوء المخطط العام لمدينة «نيو هليوبوليس» المتوقع ان ينتهى فى اغسطس القادم.

وتبلغ مساحة «نيو هليوبوليس» نحو 5400 فدان، تضم 655 فدانا جارى تطويرها بالشراكة مع شركة سوديك، والمتبقى من أراضى المدينة أكثر من 3500 فدان، نصفهم للنشاط السكنى والباقى انشطة متنوعة.

وقال ناصر فى تصريحات سابقة ان خطة الشركة خلال 5 سنوات تشمل تطوير 400 فدان ذاتيا، بالاضافة إلى 500 فدان عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص.

وباعت «مصر الجديدة» فى الأول من ابريل الجارى قطعتى أرض بمساحة 270 فدانا فى مدينة هيلوبوليس الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه كما باعت فى (8 مارس 2020)، قطعة أرض بمساحة 7 أفدنة بالحى التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة 109 ملايين جنيه، وفى يناير (2020) باعت 34 فدانًا إلى شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه.

وتستهدف شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ضخ استثمارات بقيمة 850 مليون جنيه حتى ديسمبر 2021، توجه للانفاق على مشروعات المرافق والبنية التحتية لمشروع نيو هليوبوليس وتطوير المخطط العام للمشروع، بالاضافة إلى استكمال عدة مشروعات سكنية تنفذها الشركة.

وطرحت الشركة فى ابريل الماضى كراسة الشروط الخاصة بتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانا بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عن طريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة.

وقال ناصر إن 10 شركات قامت بشراء كراسة الشروط منذ طرحها وهى سوديك، مصر ايطاليا، حسن علام العقارية، محمد على السويلم «ماسكو» وهى شركة سعودية، وماونتن فيو، مدينة نصر للاسكان وشركة ماجد الفطيم، والمراسم الدولية، وطيبة لادارة الاصول العقارية، والفطيم العقارية. وحددت الشركة تاريخ 29 يونيه القادم آخر موعد أمام الشركات المتنافسة لتقديم العروض.