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أعرب النجم المغربي حكيم زياش، عن سعادته البالغة لتتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج تشيلسي بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، بعدما بهدف دون رد أحرزه كاي هافرتز.

وقال زياش عقب اللقاء:«لا يمكنني وصف الشعور بعد التتويج، كان تحديا كبيرا، كانت مباراة صعبة على الفريقين، في نهاية الأمر علينا ان نستمتع بالفوز والتتويج».

وأضاف:«أتيت لهذا النادي لتحقيق الالقاب وفى الموسم الاول احقق هذا اللقب الكبير فهذا أمر يدعو للفخر».

وأعرب زياش عن فخره الكبير لكونه ثانٍ لاعب مغربي يتوج بدوري أبطال أوروبا بعد أشرف حكيمي.