عبدالقادر: زيادة ميزانية الوزارة لسرعة الانتهاء من ترميم المساجد الأثرية.. والشوباشى: دعوة المسئولين لمناقشة خطة الترميم وأسباب التأخي

وجهت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، انتقادات لوزارة الآثار، بعد انهيار ميضأة مسجد السلطان حسن أمس الأول، بسبب تعطل وتأخير ترميم المساجد الآثرية خلال الفترة الماضية بحجة عدم توافر الأموال لاستمرار التطوير، مشددين على ضرورة متابعة والانتهاء من ترميم المساجد والأماكن الأثرية للحفاظ عليها.

وقال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب تامر عبدالقادر، أن أعضاء اللجنة وجهوا انتقادات وطلبات إحاطة خلال الفترة الماضية بشأن ترميم المساجد الآثرية بحضور وزير الآثار خالد العنانى، والذى أعلن عن وضع خطة لتطوير وترميم جميع المساجد الآثرية ولكن العقبة كانت فى نقص الميزانية.

وكشف عبدالقادر لـ«الشروق»، أن اللجنة أوصت خلال مناقشة ميزانية وزارة الآثار الأسبوع الماضى، بزيادة موازنة الوزارة، حتى تتمكن من الانتهاء من مشروعات تطوير وترميم المناطق والمساجد الأثرية، مؤكدا أن الموضوع هام ويتعلق بسمعة مصر.

وأشار إلى أنه سيتم دعوة المسئولين بوزارة الآثار للحضور إلى اللجنة قريبا، لمتابعة خطتهم وما إذا كان قد تم تطويرها، مضيفا: «طلبنا منهم جدول زمنى للتنفيذ، وتحديد الأولويات التى سيتم البدء بها».

وقالت عضو اللجنة النائبة فريدة الشوباشى، إنها ستقترح فى أولى اجتماعات اللجنة المقبلة، دعوة المسئولين بوزارة السياحة والآثار إلى اللجنة لمناقشة ملف ترميم الأماكن الأثرية وخطة الوزارة فى هذا الشأن.

وأضافت الشوباشى لـ«الشروق»، «مصر كانت نايمة على كل عيوب والقصور والآن استيقظت وستعمل على إصلاح كل ذلك»، مشيرة إلى ضرورة الإسراع فى ترميم الأماكن الأثرية بجميع محافظات الجمهورية حفاظا عليها.