أيرلندا تعتزم تبني جواز سفر خاص ببيانات كورونا لدى المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي

تعتزم أيرلندا تبني جواز سفر خاص ببيانات فيروس كورونا لدى المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، بدءًا من 19 يوليو المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، حسبما نقلت قناة يورونيوز اليوم الجمعة، أن بلاده ستتبني هذه الوثيقة؛ لمساعدة المواطنين على التحرك بحرية أكبر عبر الاتحاد الأوروبي، إلى جانب القادمين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأكد مارتن أن المطاعم سوف تتمكن من خدمة عملائها وتلقي الزبائن اعتبارا من 5 يوليو المقبل، الذي يمكن للرياضات أيضا بحلوله استئناف أنشطتها.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في أيرلندا يبلغ حوالي 255 ألف شخص.