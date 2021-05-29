متحدث الوزارة: الجامعات الحكومية لها نصيب الأسد من خطة التنمية

التعليم العالي: تنفيذ 525 مشروعا في مجال الجامعات والمراكز البحثية بتكلفة 144 مليار جنيه



أكد الدكتور عادل عبد الغفار الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروعات القومية التي تنفذ في مجال التعليم العالي في الوقت الراهن تحظى برؤية ومتابعة وتقييم ودعم من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن الدولة تنفذ 525 مشروعًا قوميًّا في مجال الجامعات والمراكز البحثية بتكلفة إجمالية تصل إلى 144 مليار جنيه.

وأضاف أن الجامعات الحكومية لها نصيب الأسد من تمويل هذه المشروعات بواقع 40 مليار جنيه وذلك في 27 جامعة حكومية تضم 442 كلية تغطي جميع محافظات الجمهورية حاليًّا، موضحًا أن العامين الماضيين شهدا إضافة جامعتي مطروح والوادي الجديد والأقصر إلى شبكة الجامعات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة استحدثت الجامعات التكنولوجية التي كانت غائبة عن منظومة التعليم الجامعي في مصر، منوهًا بأن ثلاث جامعات دخلت الخدمات وتُجرى فيها عملية التدريس بشكل منتظم وفقًا لنظم حديثة في التعليم ومن خلال شراكات مع عدد من الجامعات الأجنبية.

وأوضح أن هناك مسارًا ثالثًا تسير فيه الوزارة، يتمثل في أفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث توفر هذه الجامعات برامج دراسية تغني عن سفر الطلاب المصريين إلى الدول الأجنبية، كاشفًا عن وجود ستة أفرع حتى الآن لجامعات أجنبية، وهي جاذبة للطلاب المصريين والعرب والأفارقة.

كما أن الجامعات الأهلية تمثل أحد المسارات التي عملت عليها الوزارة وفق "المتحدث" الذي أشار إلى 12 جامعة أهلية يسير العمل تنفيذيًا فيها وستدخل الخدمة مع نهاية العام الجاري.

