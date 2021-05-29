مئات الأشخاص يتظاهرون بوسط لندن للاحتجاج على التطعيمات ضد كورونا

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تجمع مئات الأشخاص في وسط لندن للاحتجاج على التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وكان العديد من المتظاهرين في ساحة البرلمان قد انتقلوا اليوم السبت من خارج العاصمة.

وقال البعض إن الجائحة "خدعة" بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها "جسدي .. خياري"، واحتجوا على فكرة جوازات سفر اللقاح.

وأطلق عدة اشخاص قنابل دخانية وأطلق أحدهم ألعابا نارية.

وقال رجل رفض الكشف عن هويته لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إنه شارك "لأنني أريد أن أكون حرا وأريدكم أن تكونوا أحرارا والحكومة تكذب علينا".

وقالت متظاهرة أخرى إنها حضرت لأن الصحافة "تكذب علينا".