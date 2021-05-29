سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه لا يوجد فساد في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة: «المتحدة بها حوكمة والحوكمة تمنع الفساد ولا صحة لما تم تداوله من شائعات».

وطالبت خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعداء النجاح، بحسب وصفها.

وتابعت أن هناك مجهود كبير قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ بداية انشائها، مع ضرورة شكر كل القائمين على الشركة المتحدة منذ إنشائها.

وأشارت إلى أن كل الدراسات العلمية العالمية لأي مشروع تكشف أنه لا يتم التحدث عن تحقيق مكاسب قبل ثلاثة أو أربعة سنوات.

وتابعت أن المتحدة استطاعت تحقيق ما ذكرته الدراسات العلمية العالمية، واستطاعت تحقيق مكاسب في فترة قليلة وهي 3 سنوات والأرقام خير دليل.