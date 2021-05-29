 عزة مصطفى: لا يوجد فساد في الشركة المتحدة.. لازم تردوا على أعداء النجاح - بوابة الشروق
السبت 29 مايو 2021 7:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

عزة مصطفى: لا يوجد فساد في الشركة المتحدة.. لازم تردوا على أعداء النجاح

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

نشر في: السبت 29 مايو 2021 - 7:25 م | آخر تحديث: السبت 29 مايو 2021 - 7:25 م

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه لا يوجد فساد في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة: «المتحدة بها حوكمة والحوكمة تمنع الفساد ولا صحة لما تم تداوله من شائعات».

وطالبت خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعداء النجاح، بحسب وصفها.

وتابعت أن هناك مجهود كبير قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ بداية انشائها، مع ضرورة شكر كل القائمين على الشركة المتحدة منذ إنشائها.

وأشارت إلى أن كل الدراسات العلمية العالمية لأي مشروع تكشف أنه لا يتم التحدث عن تحقيق مكاسب قبل ثلاثة أو أربعة سنوات.

وتابعت أن المتحدة استطاعت تحقيق ما ذكرته الدراسات العلمية العالمية، واستطاعت تحقيق مكاسب في فترة قليلة وهي 3 سنوات والأرقام خير دليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك