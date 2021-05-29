الكويت تسجل 4 وفيات و 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 306 آلاف و 717، في حين تم رصد 4 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1764.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 148 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1144 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعةالماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 291 ألفا و 521 حالة.