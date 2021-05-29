وزير التموين: تطبيق منظومة التحول الرقمي بكل الصوامع

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق منظومة التحول الرقمي بالصوامع وذلك في جميع مراحل استلام الأقماح التي يتم توريدها إلى الصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن تلك التكنولوجيا الحديثة تأتي ضمن التحول الرقمي للدولة.

وقال المصيلحي، أثناء تفقده صومعة بنها، إن كل صومعة يوجد بها نظام تحكم داخلي، ولكن ما يحدث الآن في صومعة بنها هو تعظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة تداول الأقماح المستوردة والمحلية في مصر.

وأضاف أن اجمالي السعات التخزينية بالصوامع 3.2 مليون طن، مشيرا إلى أنه تم استلام 3 ملايين و150 ألف طن قمح منذ يوم 15 أبريل الماضي وحتى اليوم 29 مايو، كما أن الموسم مستمر حتى 15 يوليو القادم.

من جهته، قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه يتم حاليا تخصيص أراضي على نهر النيل لتعظيم نقل الأقماح بالنقل النهري.