 الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية - بوابة الشروق
الأحد 29 مايو 2022 9:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 9:22 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 9:22 ص

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم؛ وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية؛ وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك