الكهرباء: 11 ألف شكوى يتم استقبالها هاتفيا يوميا





أكد العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، الدكتور خالد الدستاوى، أنه يتم استقبال ما يقرب من ١١ ألف مكالمة هاتفية على خدمة ١٢١ يوميا متعلقة بشكاوى واستفسارات مختلفة (فنية وتجارية) وغيرها، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بأى استفسار خلال مدة وجيزة لوضع حلول جذرية لها وتقديم أفضل وأجود خدمة يشعر بها المواطن.



وأوضح الدستاوى لـ"الشروق"، أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة توحيد كافة زى الموظفين بخدمة العملاء بنطاق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعطاء مظهر يليق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة أيضا للتعاقد مع استشارى لتصميم مقترح يتضمن توحيد شكل وتصميم جميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية حيث تم التعاقد مع استشارى لتصميم ذلك وتطبيقه فى أسرع وقت.



وشدد على أن جودة الخدمة ورضا المواطن أبرز المتطلبات التى يسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيقها من خلال شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، مؤكدا أن القطاع يسعى حاليا للتنافسية مع شركات القطاع الخاص من خلال وجود مراكز خدمة عملاء تم تدشينها وانشائها على احدث الطراز الحديث.



وأكد أنه تم إطلاق ما يقرب من ٢٥ خدمة عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالإضافة لانشاء مركز تشغيل متكامل لمراقبة اى مشاكل وحل اى شكوى، قائلا: "العامل البشرى وموظف الشباك فى القطاع هم الركيزة الأساسية الذين يحتلوا اهتمام خاص".



فى سياق متصل ، قام أمس العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بجولة تفقدية لعدد من المناطق التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء شملت مناطق ببرج العرب وسموحه بحضور قيادات الشركة فى مقدمتهم المهندس مدحت فوده رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء و المحاسب علاء عبد العليم رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركةوالمشرف على قطاعات الشئون المالية بالشركة والمهندس ايهاب الفقى رئيس قطاعات التحكم والاتصالات والوقاية بالشركة ، حيث تفقد مركز خدمة العملاء ببرج العرب الذى تم تأسيسه على أحدث التكنولوجيات الحديثة بهدف تقديم أفضل وأجود الخدمات وكذلك تفقد مركز خدمة العملاء بسموحه ..كما تفقد ،أيضا ، سيرالعمل بمركز الداتا سنتر بسموحه وكذلك تابع معدلات الأداء وسير العمل بمركز تحكم شرق ابو قير الجارى تنفيذه حاليا بما يتواكب مع توجهات وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة..

وأثنى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالمجهودات المبذولة من قبل رئيس الشركة والقيادات مثمنا على الأداء المبذول مما كان له بالغ الأثر فى تحقيق الشركة معدلات أداء متميزة خلال الفترة الحالية بوجه خاص بفضل تضافر مجهودات الجميع ..

على صعيد متصل ، فى إطار متابعته سير العمل ومعدلات الأداء داخل قطاعات الشركة المختلفة بالإضافة للاطمئنان على استعدادات القطاعات والهندسات لشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة للاطمئنان على تقديم أفضل وأجود الخدمات المقدمة لصالح المواطنين بصعيد مصر ..



قام المهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بجولة تفقدية وميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من الهندسات التابعة لقطاع توزيع كهرباء الاقصر ، حيث استعرض ما يتم تنفيذه من مشروعات وخطط استثمارية وكذلك متابعة ما يتم عمله لتحسين معدلات وأداء التحصيل التجارى والعمل على خفض معدلات الفقد الفنى والتجارى ببعض الهندسات ..



وخلال جولته تفقد رئيس الشركة ثلاث هندسات كهرباء شمال الاقصر وهندسة العديسات وغرب الاقصر ..كما اطمأن على سير العمل بمراكز خدمة العملاء بالهندسات ومتابعة برامج الكشف والتحصيل.



كما استعرض خلال جولته التفقدية استعدادات القطاع والهندسات لشهر الصيف وكيفية مواجهة ارتفاع درجات الحرارة للاطمئنان على تقديم أفضل وأجود الخدمات المقدمة لصالح المواطنين بصعيد مصر.



وخلال جولة مسائية بشوارع مدينة الأقصر ، ترأس "أبو وردة" حملة مكبرة للتفتيش على المتلاعبين بالعدادات وسارقى التيار الكهربائي حيث تم تحرير محاضر ضبطية قضائية لمن ثبت تلاعبهم بالعدادات.