يعتزم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زيارة الإمارات غدا الإثنين؛ لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.



وذكر المصدر أن "هذه الزيارة تأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يتوجه وزير الدفاع، الإثنين، إلى أبوظبي، في زيارة مهمة في ظل تطور العلاقات التركية والإماراتية، التي دخلت عهدا جديدا"، وفقا لما نقله الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر".



وأوضح أن "زيارة وزير الدفاع الوطني، إلى دولة الإمارات تأتي بدعوة رسمية من محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع".



وأفاد المصدر أن "الزيارة ستتناول عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجالي التدريب العسكري والصناعات الدفاعية بين تركيا والإمارات".



وأشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لوزير دفاع تركي إلى الإمارات منذ 15 عامًا.



وتأتي زيارة أكار بعد 13 يوما من قيام الرئيس التركي بزيارة لدولة الإمارات 17 مايو الجاري، حرص خلالها على تقديم التعازي في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتولي رئاسة البلاد.