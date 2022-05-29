خطة لتنفيذ أنشطة تخدم محاور الاستراتيجية القومية للسكان بكفر الشيخ

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عقد إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للتطوير والاستثمار وشئون المجتمع، اجتماعاً للجنة التنسيقية للسكان بكفر الشيخ نيابة عن اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة ومقرر اللجنة مدير عام المجلس القومي للسكان.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات منها متابعة تنفيذ توصيات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بتاريخ 29 مارس الماضي، وعرض ومناقشة المسودة الأولية للخطة السكانية السنوية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأوصى الاجتماع بالتركيز على أنشطة الخطة السكانية على المراكز ذات المؤشرات السكانية المرتفعة، والتي منها "مطوبس، سيدى سالم، بلطيم، كفر الشيخ"، وعقد لقاء تنسيقي مع المجلس القومي للمرأة لإدراج خططهم في الخطة السكانية.

كما أوصى بتكليف فرع محو الأمية بإعداد بيان بالقرى والتوابع الساحلية المحرومة من الخدمات التعليمية والصحية والتركيز في خطط الجهات على هذه القرى، والتركيز في الخطة السكانية على الأنشطة التي تخدم محاور الاستراتيجية القومية للسكان.

فيما وجه بعقد اجتماع تنسيقي بمركز شباب فوه بين الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة وشباب وحدة السكان، لوضع خطة التسويق الإلكتروني لمنتجات الشباب.