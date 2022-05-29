كوريا الشمالية تسجل أكثر من 89 ألف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الشمالية إلى أقل من 100 ألف إصابة اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن أكثر من 89 ألفا و500 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم تقدم البلاد اليوم الأحد أي معلومات حول تسجيل وفيات إضافية.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 45ر3 مليون حالة، تعافى منهم 26ر3 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 186 ألفا و 110 اشخاص.