الإمارات تعلن عن 3 إصابات جديدة بجدري القردة

اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض "جدري القردة"، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 4 حالات.



وأكدت الوزارة في بيان مساء اليومالأحد أن مرض جدري القردة مرض فيروسي معد إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19" وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم و الرذاذ التنفسي و ملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.



وأوصت الوزارة أفراد المجتمع "بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية".

وذكرت الوزارة أن الجهات الصحية بالدولة تتخذ "الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية كافة".

و أكدت أن كافة الجهات الصحية بالدولة "تعتمد دليلا وطنيا موحدا للتعامل مع المصابين والمخالطين بجدري القردة يشمل عزل المصابين تماما في المستشفيات إلى حين تعافيهم، وحجر المخالطين اللصيقين فترة لا تقل عن 21 يوما في المنزل ومراقبة حالتهم الصحية، مع ضمان التزامهم بالحجر المنزلي".