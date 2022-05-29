سقوط مستريح جديد استولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين بالجيزة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص استولى على 10 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالجيزة.



وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى تلقي شخص مقيم بالجيزة، مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى شراء مستلزمات الكمبيوتر وتوريدها لإحدى الجامعات مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.



وتبين أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 9 ملايين و800 ألف جنيه وتوقف عن سداد أصوال تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.



وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.



وبمجرد علم الأهالى بضبطه تقدم 4 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.