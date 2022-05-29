ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة في 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن متنوعة، بينما غادرته 7 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي السفن الراسية في الميناء 25 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة 23895 طنا، تشتمل على 50 طن أسمنت، و15030 طن يوريا، و715 طن رمل زجاجي، و3100 طن مولاس، و5000 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48815 طنا، تشتمل 3678 طن أبلاكاش، و8880 طن خردة، و33753 طن ذرة، و1348 رأس ماشية، عجول تسمين بإجمالي وزن 997 طنا.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 679 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 122 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1552 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16994 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 313450 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 2612 شاحنة.