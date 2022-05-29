تمكنت مباحث التموين بأسوان من ضبط 2.5 طن قمح بناحية قرى النقرة وتوشكى، قبل تهريبها لبيعها في السوق السوداء، وتم عرض المحضر على النيابة العامة التي أمرت بتسليم الكمية لصومعة المفالسة بإدفو.

وشدد أشرف عطية، محافظ أسوان، على إحكام الرقابة لحظر خروج أي كميات من الأقماح خارج نطاق المحافظة، مع تكثيف التفتيش على كافة المنافذ والمداخل بالطرق السريعة، بجانب طواحين الغلال ومزارع الماشية وأماكن التخزين لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي.

وكشف حسام العربي، مدير تموين أسوان، عن توريد 120 ألف طن حتى الآن من كميات القمح الموردة للصوامع والشون والبناكر؛ نتيجة للجهود المبذولة بتقديم كافة التيسيرات أمام المزارعين لضمان توريد المستهدف من الموسم الحالي بإجمالي 168 ألف طن، موضحاً أن هناك التزام من جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام وبسعر 885 جنيها للأردب، وبما لا يقل عن 12 أردبا للفدان الواحد.