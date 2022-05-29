 قتيلان في احتجاجات بالسودان - بوابة الشروق
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قتيلان في احتجاجات بالسودان

د ب أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 9:05 ص

أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية" بأن قتيلين سقطا خلال احتجاجات خرجت أمس بضاحية "الكلاكلة" جنوب الخرطوم.

وأوضحت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي، عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن أحد القتيلين لقي حتفه إثر إصابته برصاص حي في الصدر بينما لقي الآخر حتفه إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع.

ويشهد السودان احتجاجات منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، فيما ينفى الجيش ذلك.


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