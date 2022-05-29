وزير الخارجية التونسي يبحث مع رئيس غينيا الاستوائية سبل تطوير العلاقات بين البلدين

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع رئيس جمهورية غينيا الأستوائية تيودورو أوبيانغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بالعاصمة بمالابو.

ونقل وزير الخارجية التونسي تحيات الرئيس قيس سعيد إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وأثنى على التطور الايجابي للعلاقات الثنائية بين البلدين معربا على التطلع إلى مزيد من تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه.

وأوضح الجرندي أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل أساسا قطاعات الصحة والهندسة والاتصالات، مؤكدا ضرورة تنويع هذه المجالات لتشمل التعاون الفني والعلمي بالإضافة إلى تنشيط الحركية السياحية بين البلدين مبرزا أهمية عقد اللجنة المشتركة الثالثة بينهما.

من جانبه، عبر رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عن مدى احترامه وتقديره لتونس وللرئيس قيس سعيد، مؤكدا على السمعة التي تحظى بها تونس على الساحتين الافريقية والدولية.

وأثنى رئيس غينيا الاستوائية على مشاركة تونس الفاعلة في مختلف التظاهرات الأفريقية والدولية ودورها الفاعل في الدفاع عن القضايا الأفريقية خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 ومواصلتها لهذا الدور الفعال من خلال عضويتها في مجلس الأمن والسلم الإفريقي لسنتي 2022-2023.

وجدد وزير الخارجية التونسي دعوة الرئيس قيس سعيد، لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية للمشاركة في الدورة الثامنة لمنتدى طوكيو للتنمية في إفريقيا TICAD-8 التي ستحتضنها تونس يومي 27 و 28 أغسطس المقبل وفي القمة 18 للفرنكوفونية التي ستنعقد يومي 19 و20 نوفمبر القادم بجزيرة جربة، حيث رحب رئيس غينيا الاستوائية بهذه الدعوة، معبرا عن رغبته في حضور هذين الحدثين الدوليين الهامين.

