تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الأحد، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 454 إصابة جديدة، كما تعافت 500 حالة إضافية ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 578 ألفا و764 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 372 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وتماثل 380 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 907 آلاف و441 حالة، والوفيات إلى 2304 حالات، والشفاء إلى 891 ألفا و76 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71 إصابة جديدة، وشفاء 105 أشخاص، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و327 ألفا و908 حالات، والشفاء إلى مليونين و301 ألف و715 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و219 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.