كندا تسجل 1190 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

سجلت كندا 1190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و880 ألفا و850 إصابة، والوفيات إلى 41 ألفا و39.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 85 مليونا و240 ألفا و787 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.